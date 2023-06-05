بسبب واقعة نهائي الدوري الأوروبي.. حكم سابق يطلب بإيقاف جوزيه مورينيو!

هجوم قوي ضد مورينيو من حكم سابق

طلب أوري ماير، الحكم السويسري السابق بمنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العمل الرياضي لمدة عام كامل بسبب إساءة البرتغالي لحكم نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتعرض روما للهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية ضد إشبيلية في بودابست يوم الأربعاء الماضي بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وأدار الحكم أنتوني تايلور، مسؤولية المباراة وأشهر ثماني بطاقات صفراء واحدة منها لمورينيو وبعد صافرة نهاية المباراة انتظر مورينيو ظهور تايلور في موقف السيارات حيث استمر في توجيه اللوم إلى الإنجليزي واصفاً إياه بـ "العار ".

وتعرض الحكم وعائلته في طريق عودتهم إلى المنزل لكمين من قبل مشجعي روما في مطار بودابست في مشهد سئ ومؤسف.

Mirror

وشعر ماير، الذي أُجبر على الاعتزال بعد تلقيه تهديدات بالقتل لرفضه هدف سول كامبل لإنجلترا ضد البرتغال خلال ربع نهائي يورو 2004.

وقال ماير في بودكاست: "لقد فعل ذلك بالفعل عندما كان مدربًا لتشيلسي مع أندرس فريسك "الحكم السويدي السابق" الذي تولى مسؤولية مباراة البلوز ضد برشلونة في 2005 والذي تلقى تهديدات بالقتل ثم أنهى مسيرته نتيجة لذلك".

وأضاف: "عليك أن تفكر فيما إذا لم يعد بإمكانه المشاركة في المباريات الدولية لمدة عام".

ودعم بعض مشجعي روما مدربهم، حيث عرضوا لافتة في مباراتهم الأخيرة بالدوري الإيطالي ضد سبيتسيا أمس الأحد وكتب عليها: "تايلور عار".