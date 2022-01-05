بسبب نيوكاسل.. أتلتيكو مدريد يُهدد صفقة برشلونة المنتظرة!

بدأ أتلتيكو مدريد في البحث عن ظهير أيمن لخلافة كيران تريبيير على المدى الطويل، بعد عودة النجم الإنجليزي لبلاده من بوابة نيوكاسل.

رحيل تريبيير كان متوقعًا إلى حد كبير، فاللاعب أبلغ إدارة أتلتيكو في وقت سابق رغبته بالعودة إلى الدوري الإنجليزي منذ الصيف الماضي، غير أن عرض مانشستر يونايتد لم يلق قبولًا وقتها.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن الروخي بلانكوس وفي سبيل تعويض تريبيير، وضعوا اسم قائد تشيلسي، سيزار أزبيلكويتا، كخيار أول للتعاقد معه في الصيف المقبل.

عقد المدافع الإسباني ينتهي بنهاية هذا الموسم مع تشيلسي ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة البلوز حول التجديد لرغبته في الاستمرار بلندن لعامين، فيما أتى عرض الإنجليز لمدة عام وحيد.

هذا يُهدد كثيرًا مساعي برشلونة في التعاقد مع أزبيلكويتا، خصوصًا وأن إمكانيات أتلتيكو مدريد المادية أفضل من الموجودة في إقليم كتالونيا ومن خلال ذلك يمكن إقناع اللاعب بالوصول إلى واندا ميتروبوليتانو لا كامب نو.

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وكانت الصحف الإنجليزية في وقت سابق قد زعمت أن الاتفاق تواجد بالفعل بين أزبيلكويتا وبرشلونة، قبل أن تخرج أنباء أخرى وتنفي ذلك وترجح استمراره مع تشيلسي.

وبشكل عام، وضع أتلتيكو مدريد اسم مدافع برشلونة السابق نيلسون سيميدو كخيار ثانٍ للتعاقد معه في الصيف حال فشل جلب أزبيلكويتا للعاصمة الإسبانية.

سيميدو هو هدف قديم لدييجو سيميوني منذ 2019، وتبقى العقبة الوحيدة في ضمه هي القيمة المرتفعة التي قد يطلبها ناديه الحالي، وولفرهامبتون، والتي قد تصل إلى 32 مليون يورو.

في النهاية، قد تسهل العلاقة المميزة التي تجمع وكيل سيميدو، جورج مينديش، مع إدارة أتلتيكو من وصول موكله إلى كتيبة سيميوني، وإن كان الهدف الأول يظل أزبيلكويتا.

يذكر أن سيميوني في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء ألمح إلى صعوبة التعاقد مع ظهير لخلافة تريبيير هذا الشتاء، وإن أكد على ضرورة جلب "المعوِّض" في الصيف المقبل.