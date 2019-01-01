بسبب نيمار - فيفا قد يعاقب برشلونة

لماذا قد يواجه برشلونة عقوبة من الفيفا بسبب نيمار؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يواجه نادي برشلونة خطر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مفاوضاته مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة نيمار في العودة لبرشلونة إلا انّها أكدت تفضيل المدرب إيرنستو فالفيردي لأنطوان جريزمان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّه في حال ثبت أن برشلونة تفاوض مع نيمار وهو يمتلك عقدًا في باريس سان جيرمان، فإن النادي معرض للعقوبة وفقًا للمادة 18 من لوائح الاتحاد.

وتنص المادة على معاقبة أي فريق يتواصل مع لاعب دون العودة لناديه ويمتلك في عقده فترة تتجاوز الستة أشهر.

وفي حال وقّع اللاعب على عقد مع فريق آخر ولا يزال عقده مع ناديه ساريًا فسوف يتعرض للإيقاف بجانب تغريم النادي الذي مضى معه.

جدير بالذكر أنّ نيمار سبق ولعب في برشلونة بين 2013 و2017 وحقق 10 بطولات مسجلًا 105 هدفًا.