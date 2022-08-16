بسبب نونيز.. تهديدات بالقتل لمدافع كريستال بالاس!

الأمر يخرج عن السيطرة من قبل بعض المشجعين لليفربول

أعلن مدافع فريق كريستال بالاس، يواكيم أندرسن، تلقيه العديد من رسائل التهديد بالقتل عبر تطبيق إنستجرام بعد مباراة فريقه ضد ليفربول بالأمس.

وكان النادي اللندني قد استطاع أن يتعادل مع الريدز بنتيجة التعادل الإيجابي في ملعب أنفيلد، حيث استطاع أندرسن أن يخرج داروين نونيز عن شعوره، ليضربه الأوروجوياني ويحصل على بطاقة حمراء صعبت مهمة ليفربول.

ماذا حدث في المباراة؟

التقطت عدسات الكاميرات العديد من اللقطات بين الثنائي يواكيم أندرسن وداروين نونيز حيث يحاول مدافع كريستال بالاس استفزاز النجم الأوروجوياني وإخراجه من المباراة.

وبالفعل فشل نونيز في المحافظة على تركيزه، وفي الدقيقة 57 بعد مناوشات في منطقة جزاء الفريق اللندني ضرب داروين أندرسن بالرأس، ليتلقى بعدها البطاقة الحمراء مباشرةً دون اللجوء للفار.

وتصعبت المهمة للغاية على فريق ليفربول الذي كان متأخرًا بنتيجة 1-0 في المباراة، لكن لويس دياز قد استطاع تسجيل هدف التعادل ليخرج الريدز بنقطة من تلك المواجهة الدرامية.

ماذا عن التهديدات؟

أوضح المدافع الدنماركي عبر صورة نشرها على تطبيق إنستجرام أنه قد تعرض لبعض التهديدات بالقتل بعد المباراة وذلك بسبب طرد نونيز.

حيث نشر صورة سوداء وكتب عليها: "تلقيت حوالي 400-3 رسالة، أعلم أنك تساند فريقك لكن تحلى ببعض الاحترام وتوقف عن المعاملة بسوء عبر الإنترنت".

وواصل: "أتمنى أن يقوم إنستجرام أو الدوري الإنجليزي بفعل شيء حيال ذلك الأمر".

جدير بالذكر أن نونيز سيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد القادمة، ومواجهتي بورنموث ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب حصوله على طرد المباشر.