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الدوري المصري الممتاز

بسبب مواجهة الأهلي.. بيراميدز يطالب اتحاد الكرة تأجيل تحقيق الشناوي

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عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي بيراميدز أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لتأجيل التحقيق مع أحمد الشناوي.

وكان الزمالك قدم شكوى ضد أحمد الشناوي حارس بيراميدز، بسبب حصوله على مقدم التعاقد مع الأبيض قبل رحيله وعدم رد المبلغ.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن بيراميدز طلب تأجيل التحقيق مع الشناوي بسبب مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

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وكان الشناوي حصل على 10 ملايين جنيه، من الزمالك كمقدم تعاقد، ليطالب الأبيض اللاعب برد المبلغ لكنه رفض ذلك.

وتلعب مباراة الأهلي أمام بيراميدز، دور كبير خلال المنافسة على الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

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