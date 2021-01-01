بسبب مشادة مع مورينيو .. أورييه لم يحضر الشوط الثاني بين ليفربول وتوتنهام

المدافع الإيفواري يثير الجدل من جديد

أثار سيرج أورييه مدافع نادي توتنهام الإنجليزي حالة من الجدل، بسبب غضبه الشديد من تبديله خلال مواجهة ليفربول، والتي أقيمت أمس، الخميس وانتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3/1.

الظهير الإيفواري تم تغييره بقرار من المدرب جوزيه مورينيو بعد نهاية الشوط الأول، حيث نزل بدلًا منه هاري وينكس، في محاولة لتعديل النتيجة خلال التأخر بهدف دون رد.

موقع "ليفربول إيكو" كشف عن دخول أورييه في خلاف حاد مع مورينيو في غرفة الملابس بين شوطي المباراة، بعدما علم بقرار البرتغالي.

وأشار الموقع إلى قيام اللاعب بمغادرة الملعب تمامًا بعد خروجه، وعدم حضوره الشوط الثاني للمباراة وهو ما أغضب مورينيو.

صحيفة "تيليجراف" قالت في تقرير آخر:"الظهير الأيمن ترك أرض الملعب في خطوة ستثير غضب مورينيو الذي اضطر للرد على أسئلة الصحفيين عن هذا الموقف".

وأما صحيفة "ديلي ميل" فقد أكدت تورط اللاعبين بالفريق اللندني في خلاف محتدم بين الشوطين خلال الخسارة من ليفربول، ليخرج أورييه غاضبًا من أرض الملعب بشكل كامل.

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وكان مورينيو قد قال عقب الخسارة عن أجواء غرفة ملابس الفريق:"الأجواء تكون صعبة دائمًا خلال الخسارة، وخاصة بسبب الطريقة التي سجلوا بها الهدف الأول".

يذكر أن الخسارة جعلت رصيد توتنهام يتجمد عند 33 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، مقابل 37 لليفربول الرابع و41 لمانشستر سيتي المتصدر.