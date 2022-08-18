بسبب مرض .. نادٍ سعودي يدخل موسوعة "جينيس"

دخل نادي النهضة السعودي، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم منحها له مؤخرًا بسبب مرض التصلب المتعدد.
ما هي قصة دخول النهضة موسوعة جينيس؟
خلال شهر مايو الماضي، قام نادي النهضة بتنظيم فاعلية لتشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية "أرفي"، وذلك على ملعب النادي في الدمام.
وشهدت الفاعلية تشكيل أكبر مظلة تحمل شعار مرض "التصلب المتعدد"، داخل أرضية ملعب النهضة بالدمام، في حضور وفدًا من الجمعية.
وقام المشاركين في هذه الفاعلية، برفع مظلات داخل أرضية ملعب النهضة، ليشكلوا شعار مرض التصلب المتعدد.
فيديو :— نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022
من تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية (أرفى)والذي أقيم على ملعب نادي النهضة بالدمام ،واستقبال طارق الحبيشي رئيس النادي لوفد الجمعية وتسليمه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد .@arfams pic.twitter.com/q1FTN9of50
جمعية تُسلم شهادة موسوعة جينيس
وقامت الأستاذة ريما العتيبي المدير التنفيذي لجمعية "أرفي"، بتسليم شهادة موسوعة جينيس إلى الأستاذ طارق الحبيشي، رئيس نادي النهضة.
وكانت تلك الفاعلية قد أقيمت خلال شهر مايو الماضي، ليتم تسليم الشهادة بشكل رسمي منذ أيام قليلة إلى مجلس إدارة نادي النهضة.
يأتي ذلك ضمن إطار التوعية من مرض التصلب المتعدد، وذلك بمساعدة نادي النهضة الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.
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