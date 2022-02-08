بسبب مبابي .. ميسي يشعر بالغضب في باريس

ينتهي عقد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع فريقه بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وتشير التوقعات إلى رحيل النجم الفرنسي بالمجان عقب نهاية الموسم.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان، الحفاظ على مبابي من الرحيل وإقناعه بتجديد عقده، مما يشعر ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي بالغضب بحسب التقارير الصحفية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة باريس، تريد إغراء مبابي بعرض مادي كبير لتجديد عقده لفترة قصيرة، وستقدم له عرضًا أفضل مما سيحصل عليه من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس، ستعمل على زيادة عقد مبابي وجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، حيث أنه يتقاضى حاليًا راتب قدره 18 مليون يورو سنويًا.

على الجانب الآخر يحصل البرغوث الأرجنتيني ميسي، مع باريس على راتب قدره 41 مليون يورو سنويًا، وتريد إدارة الفريق العاصمي تقديم عرضًا فلكيًا لمبابي يجعله يتفوق على ميسي، ووفقًا لما ذكرته "ماركا" فإن هذا العرض قد يتسبب في غضب ميسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، على أن عرض باريس لمبابي، قد يؤدي إلى حدوث مشاكل داخل غرفة خلع الملابس خاصة من الثنائي ميسي ونيمار، بسبب راتب مبابي المرتفع.

جدير بالذكر أن مبابي صاحب الـ 23 عامًا، قد أكد في وقت سابق على أنه سيحسم مستقبله بنهاية الموسم الحالي، مشددًا على أن تركيزه في الوقت الحالي منصب مع باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا.