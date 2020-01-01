بسبب مايورال .. زيدان يقرر التضحية بيوفيتش

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل بسبب بورخا مايورال

يبدو أن ريال مدريد قد اتخذ قراره بإعارة المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، والذي انضم إلى صفوف الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأثار يوفيتش عددًا من المشكلات بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي في بداية فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى إصابته وعزله عن بقية زملائه في مرحلة حاسمة من الموسم المنصرم.

وبناء على عدم قناعة المديرالفني الفرنسي زين الدين زيدان بخدماته والاعتماد كليًا على كريم بنزيما، فإن الحل أمام يوفيتش لاستعادة التألق من جديد سيكون الخروج هذا الصيف.

وحسب صحيفة آس، فإنهم في ريال مدريد قلقون داخل النادي بشأن المستوى المنخفض الذي قدمه الصربي في موسمه الأول وأيضًا بشأن مشاكله الرياضية الإضافية، لذلك لا يريدون استمراره الموسم المقبل.

وبما أنه ما زال يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، فإن الحل بالنسبة لريال مدريد سيكون خروجه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

ومع المستويات المميزة التي يقدمها كريم بنزيما، من الصعب على يوفيتش الحصول على فرصة المشاركة في عدد الدقائق التي يحتاجها تحت قيادة زيدان لاستعادة أفضل مستوى له.

لذلك يبحث ريال مدريد عن نادٍ يذهب إليه المهاجم الصربي على سبيل الإعارة ويلعب هناك ما يزيد عن 40 مباراة في الموسم من أجل الحصول على الاستمرارية التي ستساعده على التطور.

وعلى مستوى المهاجم البديل، فإن زيدان بات يفكر في الاحتفاظ ببورخا مايورال بعدما كان اتجاه النادي هو البحث على عرض من أجل بيعه خلال الصيف الحالي.

مايورال بجانب ماريانو دياز سيكونا بديلين لكريم بنزيما في الأمام، نظرًا للاعتمادعلى المهاجم الفرنسي كمهاجم أساسي غير قابل للمساس في خطة زيزو.

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يذكر أن لوكا يوفيتش لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه مع ريال مدريد، ما أدى إلى احتمالية رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم المنصرم.