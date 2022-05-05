بسبب ماريجا .. "احمدوا ربكم أن النصر لم يطلب سحب دوري الأبطال من الهلال"

سخر الإعلامي الرياضي فهد الروقي مما اعتبره استجابة غرفة فض المنازعات لمطالب نادي النصر في قضيته ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

ماذا قررت فض المنازعات في قضية كنو؟

لاعب وسط الزعيم قام في يناير الماضي بتوقيع عقد الانتقال للعالمي بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الأزرق.

الهلال حاول كثيرًا تجديد عقد اللاعب، لكن اختلف الطرفان حول الأمور المادية، حتى نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في الأخير في التجديد له، لكنه تورط في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكواه للجهات المسؤولة، حتى أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بعد التحقيقات، بإيقاف اللاعب وحرمان الهلال من التعاقدات، مع دفع تعويض مادي للنصر. (طالع التفاصيل)

بإمكان الهلال الاستئناف على القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي، لكن حتى الآن لم يتأكد بشكل رسمي ما إذا قامت الإدارة بهذه الخطوة أم لا.

كيف سخر الروقي من النصر؟

الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز استعجب ممن يدعي بوجود "لوبي أزرق"، مشيرًا إلى أن ما حدث في هذه القضية يثبت عكس ذلك.

الجماز كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طالبوا بإيقاف كنو .. تم التنفيذ، طالبوا بإيقاف الهلال .. فترتين تسجيل .. تم التنفيذ، طالبوا بدفع 27 مليون .. تم التنفيذ، وبعدين يجييك واحد أخرق وآخر مغفل ويقول لك (اللوبي الأزرق)!!".

ورد عليه الروقي مطالبًا إياه بأن يحمد الله أن النصر لم يطلب بسحب لقب دوري أبطال آسيا 2021 من الزعيم، بداعي عدم صحة هدف المالي موسى ماريجا.

الروقي كتب: "احمدوا ربكم إن النصر ما طالب بسحب دوري أبطال آسيا بحجة إن هدف ماريقا (مزعة)".

احمدوا ربكم إن النصر ماطالب بسحب دوري أبطال آسيا بحجة إن هدف ماريقا ( مزعة ) https://t.co/qnCXkUpYM7 — فهد الروقي (@fahdalruqi) May 5, 2022

جدير بالذكر أن الهلال كان قد توج باللقب القاري 2021 بعدما أطاح بالنصر من دور نصف النهائي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل للعالمي أندرسون تاليسكا، وللزعيم ماريجا وسالم الدوسري.

أما في النهائي فتغلب الهلال على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية ناصر الدوسري وماريجا.

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