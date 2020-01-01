بسبب كورونا .. إنتر لم يسدد الدفعة الأولى من صفقة حكيمي حتى الآن

أزمات اقتصادية طاحنة

كشفت الديفينسا سنترال الإسبانية أن إنتر لم يدفع حتى الآن الدفعة الأولى من مبلغ صفقة انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى النيراتزوري.

حكيمي انتقل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة وكان من المفترض أن تدفع الدفعة الأولى من أقساط الصفقة في الأشهر الماضية.

تراجع عائدات التذاكر بسبب غياب المشجعين والأزمة العميقة في كرة القدم الإيطالية والأوروبية على المستوى الاقتصادي يفسر التأخير الذي قبله النادي الملكي لهذه الأسباب.

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الأزمة تمس جميع مستويات المجتمع وكرة القدم ليست غريبة عليها، انخفاض أرباح التذاكر بسبب غياب الجماهير عن الملاعب تسبب في انخفاض دخل الأندية مما تسبب في تأخير سداد بعض الالتزامات.

الوضع معقد للغاية في أوروبا وكل العالم، لكنه أكثر تعقيدًا في إيطاليا بشكل خاص، حيث كانت كرة القدم في حالة انجراف اقتصادي مدمر خلال السنوات الماضية.

فقط دخول المستثمرين الأجانب من آسيا وأمريكا أنقذ شيئًا من الوضع الاقتصادي في إيطاليا ولكن فيروس كورونا بمستجداته وتوابعه جعل الأمور تتفاقم في الوقت الحالي.

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يذكر أن أشرف حكيمي قد خرج من ريال مدريد على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند لموسمين قبل أن يحط الرحال في إيطاليا من بوابة النيراتزوري.