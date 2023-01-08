بسبب كريستيانو رونالدو .. مانشستر يونايتد يضع حدًا لسلم الرواتب

رونالدو يسبب أزمة في مانشستر يونايتد بسبب الرواتب!

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد قرر تحديد سقف الرواتب بسبب كريستيانو رونالدو.

وتم إطلاق هذا القرار بأسم "قاعدة رونالدو" رغم رحيله عن الفريق وفسخ عقده بالتراضي.

وسيحاول النادي الإنجليزي تجنب ثقافة الغيرة في غرفة الملابس من خلال فرض حد أقصى للرواتب على مستوى الفريق وفقًا للتقارير الأخيرة.

وكان يونايتد على استعداد لكسر هيكل الأجور لجذب اللاعبين لأسباب تسويقية إلى ملعب أولد ترافورد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن كريستيانو رونالدو حصل على 515.385 ألف جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع خلال آخر فترة له في النادي، لكن يبدو أن توزيع مثل هذه الأجور أصبح الآن غير وارد.

وذلك لأن الرواتب ستحدد بحد أقصى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في ظل نظام الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد ومدير كرة القدم جون مورتو والمدير الفني للفريق إريك تن هاج.

وتزعم الصحيفة أن حارس المرمى ديفيد دي خيا سيكون أول لاعب يتأثر بالقاعدة.

وسوف يتلقى الإسباني، الذي كان يحصل في السابق على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، عرضًا أقل بكثير بما يتماشى مع خفض الأجور.

ومن بين أصحاب الأجور المرتفعة في أولد ترافورد جادون سانشو ورافائيل فاران وكاسيميرو وأنتوني مارسيال، الذين كانوا يتقاضون أجورًا تزيد على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وفقًا للأرقام التي نشرها موقع سبوتراك.

لكن تقرير الديلي ميل يزعم أن كبار اللاعبين مثل فاران وهاري ماجواير وكاسيميرو وبرونو فرنانديز أصبحوا الآن في نفس فئة الأجور التي تتراوح بين 180 ألف جنيه إسترليني و 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما لوحظ أنه سيتم فرض عقوبات إذا فشلوا في تأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويمكن أن يحد سقف الراتب من نشاطهم في سوق الانتقالات إذا نظرت إلى اللاعبين الأعلى أجراً في كرة القدم العالمية في هذه اللحظة ستجد أنهم جميعًا في طريقهم إلى أعلى من سقف 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.