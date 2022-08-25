بسبب كاسيميرو.. هجوم حاد من عشاق يونايتد على حساب الدوري الأوروبي!

سخر حساب تويتر الرسمي للدوري الأوروبي دون قصد من مانشستر يونايتد بسبب توقيعه الجديد مع متوسط الميدان كاسيميرو هذا الصيف.
وكان فريق الشياطين الحمر قد استطاع الحصول على خدمات نجم ريال مدريد السابق، بعد أن دفع 70 مليون يورو للفريق الإسباني من أجل ضم النجم البرازيلي.
ونشر حساب يونايتد بعض الصور لكاسيميرو وهو يرتدي قميص الفريق الإنجليزي العريق، ليقوم بعدها حساب الدوري الأوروبي بنشر بعض الصور المشابهة أيضًا.
حيث نشر حساب الدوري الأوروبي بعض الصور الجديدة للنجم البرازيلي كاسيميرو بشكل احتفالي بتواجد لاعب الشياطين الحمر في المنافسة القارية الثانية بعد دوري الأبطال.
Stop tweeting about us— GUBZ🔰 (@Gubz_) August 25, 2022
ولم يكن المقصود من نشر الصور السخرية من مانشستر يونايتد، لكن المشجعين عبر الإنترنت شعروا أنها حركة خبيثة للتقليل من تواجد النادي الإنجليزي في الدوري الأوروبي.
حيث غرد أحد المتابعين: "مسؤول الدوري الأوروبي يتصيد مرة أخرى!"، فيما قال أحد عشاق يونايتد: "هل يمكن أن تتركنا وشأننا من فضلك؟".
وسيشارك يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد إخفاقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
Stop posting us— Kay (@kay_1434) August 25, 2022
حيث احتل الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي المركز السادس مع المدرب رالف رانجنيك، لكنه يسعى للعودة مجددًا نحو البطولة القارية الأغلى من خلال التتويج بالدوري الأوروبي أو التواجد في المراكز المؤهلة.
في غضون ذلك، سيكون كاسيميرو جاهزًا للمشاركة لأول مرة مع مانشستر يونايتد عندما يستأنف مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد ساوثامبتون.
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