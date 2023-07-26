بسبب "قميص ريال مدريد".. جمهور برشلونة يستشيط غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي

النادي الكتالوني يواجه موجة انتقادات عارمة من أنصاره..

يواجه برشلونة موجة عارمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماهيره بشأن القميص الثاني للموسم المقبل 2023-2024 الذي أعلنه النادي الكتالوني عبر الحسابات الرسمية.

القميص أتى باللون الأبيض الكامل على مستوى القميص مع بعض الترصيعات بألوان البلوجرانا، وهو ما أثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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عبر برشلونة في بيانه الرسمي عن إطلاق القميص باللون الأبيض، تيمنًا بحقبة السبعينيات التي شهدها النادي الكتالوني وكان أبرز رموزها يوهان كرويف "الرجل الذي شكّل طريقة لعبنا" على حد تعبير بيان النادي الكتالوني.

ردود فعل الجماهير جاءت صاخبة، كتب صاحب أحد الحسابات: "من في نايكي يظن أن برشلونة جيد باللون الأبيض؟" بينما عقب آخر: "امسحوا هذه الحثالة!".. إلى جانب تعليقات كثيرة استنكرت اقتران البلوجرانا بألوان ريال مدريد الكلاسيكية.