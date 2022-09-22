بسبب فينيسيوس .. أتلتيكو مدريد يجمد 3 مشجعين!

من الوارد أن ترتفع الأعداد في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرف نادي أتلتيكو مدريد على 3 من المشجعين الذين هتفوا ضد فينيسيوس جونيور بهتافات عنصرية.

وكان النجم البرازيلي قد تعرض إلى هتافات عنصرية من قبل البعض من جماهير فريق الروخيبلانكوس خارج ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وذلك قبل المواجهة التي استطاع فيها الملكي أن يفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنه قد تم تعليق 3 مشجعين من أنصار أتلتيكو مدريد لحين الانتهاء من التحقيق معهم بتوجيه الهتافات العنصرية ضد لاعب ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن تقرير الدوري الإسباني حول هذه المسألة، أوضح أنه يوجد حوالي 500 مشجع شاركوا في الهتافات العنصرية تجاه فينيسيوس.

مما يعني أنه من المتوقع أن تقوم إدارة أتلتيكو مدريد بتعليق وطرد العديد من المشجعين في الأيام المقبلة.

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وكان الروخيبلانكوس قد أصدر بيانه منذ يومين عن تلك الواقعة حيث أكد أن "أتلتيكو مدريد يدين بشدة الهتافات غير المقبولة التي أطلقها عدد قليل من المشجعين خارج الملعب قبل إقامة الديربي".

وأضاف البيان: "هذه الهتافات تسبب لنا رفضًا واستياءً شديدين ولن نسمح لأي فرد بالاختباء وراء ألواننا ليطلق إهانات عنصرية أو معادية للأجانب".

كما أكد الفريق العاصمي إدانته للحادث وطرد أي مشجع قد شارك في هذا الحدث في حال ثبوت تورطه.