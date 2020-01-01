بسبب فيروس كورونا .. منتخب أوروجواي مهدد بفقدان أوسكار تاباريز

تقارير صحفية تؤكد أن وظيفة أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي مهدد بفقدان وظيفته كمدرب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي أصبح مهددًا بفقدان منصبه كمدرب للفريق.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" والتي قالت أن وجود تاباريز على رأس الجهاز الفني لمنتخب أوروجواي لديه محددات فشل مؤخرًا في الوصول لها.

وتأتي العقبة الأساسية بحسب ما ذكرت الصحيفة في طلب الاتحاد الأوروجوياني من المدربين واللاعبين الحصول على رخصة سنوية بمزاولة المهنة.

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وتتطلب تلك الرخصة عمل اللاعب أو المدرب لمدة 180 يوم على الأقل كل عام من أجل تجديدها، وهو ما لن يتحقق مع تاباريز المدير الفني للفريق ومع عدد كبير من المدربين واللاعبين.

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وشهدت كرة القدم الكثير من التغييرات في الأسابيع الأخيرة بسبب الظروف المستجدة لانتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث تأجلت معظم البطولات الكبرى للعام المقبل وتم تعليق الدوريات المحلية لأجل غير مسمى.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن قبل أيام عن تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 والتي كان من المقرر أن تقام في الصيف القادم في الأرجنتين وكولومبيا.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي كان سيواجه نظيره تشيلي والإكوادور في تصفيات بطولة كأس العالم خلال شهر مارس الجاري، لكن الرزنامة الدولية تم تأجيلها بالكامل أيضًا.