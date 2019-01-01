بسبب فشل ضم دي يونج - باريس سان جيرمان يستخدم كل أسلحته لجلب دي ليخت

هل ينضم دي ليخت رفقة دي يونج إلى برشلونة في الصيف المقبل؟ أم يتدخل باريس سان جيرمان ويفشل الصفقة؟

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه الأكبر بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس، خلال الصيف المقبل بعد فشل جلب مواطنه وزميله فرينكي دي يونج.

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بعقد لخمس مواسم يبدأ من يوليو المقبل.

وقالت صحيفة "تليجراف" الهولندية إنّ باريس سان جيرمان لا يرغب في ترك برشلونة يظفر بدي ليخت بعد ضم دي يونج وسوف يقاتل بكل أسلحته لجلب المدافع.

وأوضحت أنّ تعاقد سان جيرمان مع دي ليخت هو أمر إيجابي من ناحيتين؛ الأولى تدعيم مركز قلب الدفاع والثانية رد ما حدث في صفقة دي يونج بتفضيل اللاعب فريق برشلونة.

💢 خبر سيسعد الكثير بالتأكيد.. إعادة البحث عن طائرة سالا من جديد. 🙏 pic.twitter.com/FzFWj33JOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وأشارت إلى أنّ هناك أكثر من نادي ينافس سان جيرمان وبرشلونة على الصفقة أبرزهم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وكذلك مانشستر سيتي الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الانتقالات بدأ برفض الفريق الفرنسي التخلي عن ماركو فيراتي وتياجو سيلفا كما كسر الشرط الجزائي في عقد نيمار وتعاقد معه.

وكان دي يونج قد صرّح بأن الصفقة المقبلة لبرشلونة سوف تكون ضم دي ليخت.