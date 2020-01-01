بسبب ضياع كأس الملك .. حمد الله مهدد بعقوبات قاسية

عبد الرزاق حمد الله قد يتعرض لعقوبات قاسية من لجنة الانضباط ووزارة الرياضة.

كشف صالح المقبل، الخبير القانوني، عن أن هناك عقوبة قوية في انتظار المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، بعد ضياء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام الهلال.

الهلال توج بكأس خادم الحرمين الشريفين 2020، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم السبت 28 نوفمبر الماضي.

وأشار المقبل خلال تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن عدم صعود عبد الرزاق حمد الله "قائد النصر" إلى منصة التتويج بنهائي كأس الملك، يعد مخالقة تستحق العقوبة.

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المقبل أضاف: "حمد الله قام بمخالقة تستوجب عقوبة من جانب لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، وأيضًا عقوبة أخرى من جانب وزارة الرياضة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة".

وأوضح صالح المقبل تصريحاته قائلًا: "المادة 69 بلائحة الانضباط، تنص على أن كل شخص يمتنع دون عذر مقبول عن استلام الجوائز، يعاقب بالحرمان من الجائزة سواء عينية أو مادية، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ويجوز للجنة تشديد العقوبة، وفقًا للقاعدة العامة من الفصل الخامس".

وواصل: "وتنص الفقرة الخامسة من المادة 39 (القاعدة العامة) على (يجوز للجنة بالخصوص تشديد العقوبات بالنسبة إلى المخالفات الواقعة في المباريات النهائية".

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واستطرد قائلًا: "أيضًا هناك عقوبة تستطيع وزارة الرياضة إيقاعها على اللاعب وذلك وفقاً للمادة 69 من (لائحة التسجيل والنشاط) من لوائح وزارة الرياضة".

واختتم المقبل تصريحاته قائلًا: "وتنص المادة على (اللاعب أو الإداري أو المدرب الذي يرفض الصعود لاستلام جائزته من راعي المسابقة أو البطولة يوقف عن ممارسة النشاط لمدة شهرين من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد لكل اتحاد أو مكتب إذا لم يوجد مباريات أو مسابقات متبقية للعبة)".

ورفض حمد الله الصعود إلى منصة التتويج، من أجل الحصول على الميدالية الفضية، بصفته قائدًا لفريق نادي النصر السعودي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في معاقبته.