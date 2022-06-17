بسبب صورة .. بوجبا يكشف أسرار خلافه مع مورينيو!

الواقعة الأولى حدثت في 2017

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا، عن اللحظة التي توترت خلالها علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد.

بوجبا الذي أعلن مؤخرًا رحيله عن يونايتد بعد نهاية عقده، انضم للشياطين الحمر في 2016 قادمًا من يوفنتوس، وهو الفريق الأقرب لضمه حاليًا.

وتمتع الدولي الفرنسي بتجربة جيدة خلال فترة عمله مع مورينيو في البداية، بحصولهما معًا على 3 ألقاب في الموسم الأول لهما في أولد ترافورد.

ولكن العلاقة بينهما توترت بشكل واضح قبل رحيل المدرب البرتغالي عن يونايتد في ديسمبر 2018، وقدوم أولي جونار سولشاير بدلًا منه.

ما هو سر توتر علاقة بوجبا مع مورينيو؟

قال بوجبا خلال حديثه في فيلمه الوثائقي الجديد على أمازون برايم:"لقد بدأت لحظات غضبي عندما تعرضت للإصابة، قلت إنني ذاهب إلى ميامي لأقوم بإعادة التأهيل".

وأضاف:"التقط مصورون لي صورة مع زوجتي، أرسل جوزيه الصورة إلى مينو رايولا وكيلي وقتها ولم يعجبني الأمر على الإطلاق، قال إنني في إجازة وهم يعملون بجد في النادي".

وتابع:"أخبرت مورينيو هل أنت جاد؟ أنا مصاب، أتدرب هنا ثلاث مرات في اليوم، من تعتقد أن أكون أنا؟ كان الأمر جديدًا بالنسبة لي بمواجهة مشكلة مع مدربي".

متى توترت العلاقة بين مورينيو وبوجبا؟

عانى اللاعب من إصابة في الفخذ في سبتمبر 2017 مما أبعدته عن الملاعب لمدة 12 مباراة، وكانت الإصابة الخطيرة الأولى له مع مانشستر يونايتد.

وتم إعفاء مورينيو من منصبه بعد عامين ونصف من قدومه للنادي، مع طرح الكثير من الأسئلة عن علاقته مع بوجبا، بعد ظهور مقاطع فيديو للثنائي يتجادلان في ساحة التدريب.

ولم يتقدم مانشستر كثيرًا بعد رحيل البرتغالي، حيث جاء من بعده أولي سولشاير الذي أقيل وجاء بدلًا منه رالف رانجنيك، قبل أن يغادر ويأتي الهولندي إريك تين هاج الذي يستعد لقيادة الفريق الموسم القادم.

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