بسبب شاكيرا .. بيكيه محروم من غفران كولومبيا!

شعبية النجم الإسباني في كولومبيا تتراجع

بعد الانفصال عن شاكيرا وسط شائعات عن الخيانة الزوجية، يبدو أن جيرارد بيكيه يثير استياء الشارع الكولومبي.

حيث كانت الأنباء تشير في الفترة الماضية إلى هذا السبب لكونه انتهاء علاقة قلب دفاع برشلونة الإسباني بالمطربة الشهيرة الكولومبية.

ويبدو أن الشعب الكولومبي يتعاطف مع شاكيرا لدرجة أنه رفض وضع هذا الانفصال في صورته الطبيعية، بل تم مهاجمة بيكيه في كل الأنحاء.

حيث اقترحت بعض وسائل الإعلام إعلان أن لاعب كرة القدم الإسباني "شخص غير مرغوب فيه" في كولومبيا.

ليس فقط بسبب الخيانة المزعومة للمغنية، لكن الشعب الكولومبي غاضب لأن لاعب كرة القدم زار الدولة الأمريكية الجنوبية مرة واحدة فقط مع شاكيرا خلال 12 عامًا من العلاقة.

وهو الأمر الذي جعل الشعب الكولومبي يهاجم بيكيه بشدة على منصات التواصل الاجتماعي، كما يلغي متابعته لنجم الكرة الإسبانية.

في نفس الوقت، تتوالى حملات الدعم لشاكيرا في الحدوث، كما اكتسبت المطربة الكولومبية المتابعين وازدادت أعدادها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت بعض التقارير أن العلاقة بين بيكيه وشاكيرا الآن باتت معقدة، فيما سردت بعض الوقائع الدالة على هذا الأمر.

فيما قالت الصحفية لورينا فاسكيز في برنامج "Ya Es Mediodia" إن جميع أصدقاء بيكيه كانوا لا يحبون شاكيرا لأنها لم تكن تتمتع بموقف جيد مع أصدقاء لاعب كرة القدم.

حيث أوضحت: "لم تختلط كثيرًا مع أصدقاء جيرارد بيكيه، ولا حتى مع باقي زوجات لاعبي برشلونة، وكان ذلك يمثل مشكلة للزوجين منذ البداية".

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