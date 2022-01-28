بسبب ريال مدريد.. إشبيلية يرفض عرضًا قياسيًا من نيوكاسل

لن ينتقل دييجو كارلوس إلى نيوكاسل هذا الشتاء، إشبيلية لا يزال مصممًا على قراره برفض العرض الإنجليزي مهما كانت الإغراءات المالية.

ويسعى نيوكاسل إلى تدعيم مركز قلب الدفاع، لذلك فكان دييجو كارلوس هو الهدف الأول له في الشتاء، وقدّم 42 مليون يورو للتعاقد معه.

ورغم أن المفاوضات منذ بداية الميركاتو الشتوي، لكن الموقف الأندلسي كان واضحًا، لا تنازل عن كارلوس رغم خطر فقدانه بقيمة أقل بالصيف المقبل.

لماذا رفض إشبيلية عرض نيوكاسل لدييجو كارلوس؟

صحيفة "آس" أشارت إلى أن حلم التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم هو السبب الرئيسي لرفض إدارة إشبيلية بيع دييجو كارلوس.

إدارة إشبيلية بزعامة مونشي تؤمن بأن لديها فريقًا يمكنه مقارعة ريال مدريد حتى النهاية وتحقيق لقب الليجا.

وبسبب ذلك، كان القرار برفض خروج أي لاعب من القوام الأساسي مهما كانت المغريات، ودييجو كارلوس لم يكن الوحيد الذي أُبقيّ رغمًا عنه.

جول كوندي هو الآخر رفض إشبيلية لأجله ما يزيد عن 50 مليون يورو من تشيلسي، إيمانًا بضرورة استمرار الجميع حتى نهاية الموسم الحالي.

كيف تحرك إشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يقم إشبيلية بالتخلي عن أي من نجومه باستثناء إعارة أسامة الإدريسي إلى قادش، وأوسكار رودريجيز إلى خيتافي حتى نهاية الموسم.

وقام النادي الأندلسي بتدعيم صفوفه بالصورة المثالية، بضم أنتوني مارسيال على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وشراء كورونا من بورتو بـ3 ملايين يورو.

ما هو موقف إشبيلية في الدوري الإسباني؟

إشبيلية حاليًا يأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر ريال مدريد.

وبالنظر إلى جدول ريال مدريد المزدحم بالمباريات القوية أوروبيًا ومحليًا، قد تكون الفرصة سانحة لإشبيلية أن يقارعه بالفعل على درع الليجا.

اقرأ أيضًا..

تفوق والكوت على الظاهرة ولعب ريال مدريد ضد نفسه .. حقائق لن تصدقها في كرة القدم!

شحاتة ليس وحيدًا .. الفيلسوف والاستثنائي ومدربون ظلمهم الحظ وأجيالهم

المدعي العام يبدأ التحقيق في شبهات الفساد لمجلس بارتوميو