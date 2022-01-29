بسبب رايولا.. تعطل مفاوضات مستقبل هالاند إلى أجل غير مسمى!

خيّمت الضبابية على مستقبل إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند، وماذا سيحدث له في الصيف المقبل، والسبب في ذلك هو وكيله مينو رايولا.

وخضع رايولا إلى عملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها، ولكنها كانت في إحدى مستشفيات الأورام بمدينة ميلانو الإيطالية.

ورغم خروج فريق رايولا بعد ذلك للإعلام والتأكيد على أنها عملية بسيطة وأن صحة رئيسهم بخير، إلا أنه وبعد ساعات قليلة نُقل رايولا للعناية المركزة.

على أي حال، عاد رايولا إلى منزله، ولكن من الواضح أنه بعيد كل البعد عن أعماله في اللحظة الراهنة، وهو سبب الحالة الغريبة المحيطة بهالاند.

اللاعب نفسه خرج للإعلام ولم يستبعد الرحيل، فيما كان بوروسيا دورتموند يود حسم الأمور كلها قبل شهر فبراير للعمل على تعويضه سريعًا.

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الآن ونتيجة للظروف الصحية لرايولا، أدرك دورتموند أن التناقش حول هالاند سيتأخر ويتأجل كثيرًا، وغالبًا لن يبدأ قبل شهر أبريل المقبل.

وبنفس الكيفية، بات من المؤكد أن الأندية المهتمة بهالاند لن تتعجل في عروضها أو محاولاتها التعاقد مع اللاعب حتى تتأكد العودة الكاملة لوكيله رايولا.

الأمر ليس حكرًا على هالاند، بل يضاف أيضًا إلى الدولي النرويجي نجم آخر وهو بول بوجبا، لكن الفارق أن الفرنسي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المجهول حتى اللحظة إذا ما كان هناك بند يسمح لهالاند بالرحيل نظير 70 مليون يورو في الصيف المقبل، أم أنه اتفاقًا شفهيًا بين رايولا ودورتموند.