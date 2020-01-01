بسبب دقيقة واحدة.. لاعب ريال مدريد السابق يحقق لقب الدوري الفرنسي

خيسي رودريجيز بطل رغم عدم المشاركة في المباريات

حقق خيسي رودريجيز، لاعب ريال مدريد السابق، بطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي رغم مشاركته لدقيقة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان أُعلن بطلًا للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة جرّاء جائحة كورونا.

ورغم قرارات إلغاء المسابقة، إلا أنّ أندية ليل وليون وأميان وتولوز أبدوا اعتراضهم على ترتيب الدوري الفرنسي.

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ووفقًا للوائح الخاصة بالدوري الفرنسي، فإن أي لاعب شارك في مباراة لفريقه في الليج 1 يحق له التتويج باللقب حتى لو غادر النادي.

وبرغم إعارة خيسي إلى فريق سبورتنج لشبونة، إلا أنّه لعب دقيقة واحدة أمام ميتز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، ولذلك حصد اللقب.

خيسي سبق وتوج بالدوري الإسباني وكأس الملك وكذلك لقبي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية.

ورغم رحيله إلى باريس سان جيرمان في 2016، إلا أنّ الإصابة أثرت على مستواه وجعلته يتنقل بين الفرق دون أن يشارك بانتظام رفقة بطل الليج 1.