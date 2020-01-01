بسبب خطأ تحكيمي - ظهور مصاصي دماء وعيار ناري يُضرب على حكم بالدوري السعودي

كانت المباراة في الدقيقة الـ90 وتشير إلى تقدم الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف

لا تنسى جماهير الكرة السعودية الواقعة الشهيرة التي شهدتها مباراة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر موسم 2006\2007، والتي صاحبتها أحداثًا مؤسفة بسبب خطأ تحكيمي.

وفي ديسمبر 2006، أصدر سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها، قرارًا بإيقاف الحكم المساعد فايز الكابلي.

وقرر إيقاف مساعد الحكم الثاني (فايز الكابلي) حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بسبب خطأ تسبب في أزمة كبيرة خلال المباراة.

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وكانت المباراة في الدقيقة الـ90 وتشير إلى تقدم الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، إلا أن إلغاء هدف التعادل للنصر عن طريق طلال المشعل تسبب في فوضى داخل الملعب.

وفي تصريحات لـ "الرياضية" منذ سنوات، أكد الكابلي أنه تعرض لهجوم جماهيري كبير من قبل مشجعي العالمي، وذلك بعدما ألغى هدف طلال المشعل لاعب النصر.

وفجر الكابلي مفاجأة بعدما أشار إلى أن سيارته تعرضت لإطلاق عيار ناري أثناء ذهابه إلى العمل بعد المباراة.

وقال عن كواليس الأزمة التي حدثت أثناء المباراة : "شعرت أنني وسط مصاصي دماء وليست مجرد مباراة، وشاهدت ما لم أشاهده طوال حياتي".

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كما أكد الكابلي على تلقيه العديد من الاتصالات والتهديدات على جواله الخاص، بسبب هذه الحادثة ولسنوات طويلة.

ونفى الكابلي الأنباء التي تم تداولها بشأن ذهابه إلى مكة من أجل الاستغفار عن هذا الخطأ، مشيرًا إلى إن عودته إلى مكة لآنه المكان الذي نشأ فيه ليس أكثر.