بسبب حافلة .. نيمار يروي ذكرى المقابلة الأولى له مع مارادونا

النجم البرازيلي لا يستطيع نسيان هذه اللحظة

كشف المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، عن تفاصيل اللقاء الذي لا ينسى مع النجم الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

جماهير كرة القدم عاشت لحظات من الحزن يوم الأربعاء قبل الماضي، بعد سماع أنباء وفاة مارادونا عن عمر يناهز الـ60 سنة.

نيمار الذي ساهم في فوز باريس على مانشستر يونايتد 3/1 في دوري أبطال أوروبا، تحدث لشبكة "إسبورت إنتراتيفو" البرازيلية عن أهم ذكرياته مع أسطورة الأرجنتين.

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وقال نيمار:"لا يمكن نسيان هذه اللحظة، كان عمري 12 أو 13 سنة عندما كنت ألعب في سانتوس خلال مواجهة استعراضية بين البرازيل والأرجنتين".

وأضاف:"بما أن حافلة الفريق البرازيلي كانت ممتلئة لم أستطع الذهاب معهم لذلك تم وضعي في حافلة الفريق الأرجنتيني".

وتابع:"جلست بجوار أليخاندرو مانكوسو ومارادونا، قاما باللعب معي وقتها وقالا لي أشياء لم أفهمها في ذلك الوقت، لكنهما حرصا على الاعتناء بي جيدًا".

واستكمل:"أخذاني إلى غرفة ملابس الأرجنتين معهما، وبعد ذلك إلى أرض الملعب، حتى أن لدي صورة لصبي صغير مع مارادونا، اتصل بي من أجل التقاطها".

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وأما عن قيمة مارادونا:"على أرض الملعب كان من الواضح أنه رمز للجميع وبالنسبة لي أيضًا، كنت أحترمه كلاعب وكرياضي وكان والدي سعيدًا برؤيتي معه".

جدير بالذكر أن مارادونا الذي سبق أن لعب في إشبيلية ونابولي وبرشلونة، حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 1986 في المكسيك.