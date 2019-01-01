بسبب تقنية الفيديو .. مارتينو يَجلد المنظومة التحكيمية لكونكاكاف

يصف التحكيم بالسيء جدًا



صب المدير الفني للمنتخب المكسيكي جيراردو مارتينو جام غضبه على الحكم الذي أدار مواجهة كوستاريكا، والمنظومة التحكيمية بُرمتها في "كونكاكاف"، اعتراضًا على عدم استخدام تقنية "VAR" في مباريات الكأس الذهبية.

وترشح منتخب أحفاد الهنود الحمر للدور نصف النهائي للبطولة القارية التي تجمع منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى، بعد تغلبه على نظيره الكوستاريكي بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن ذلك لم يمنع المدرب الأرجنتيني من توجيه سهامه تجاه الحكم.

وفي حديثه مع الصحافيين بعد المباراة، شكك في نزاهة وطريقة اختيار حكم من بنما يُدير مباراته مع كوستاريكا، كون بنما تلعب في الدور ربع النهائي، مضيفًا بشأن عدم استخدام تقنية حكم الفيديو "مستحيل في ظل وجود التكنولوجيا الموجودة اليوم في المكسيك والولايات المتحدة أن تُلعب المسابقة بدون VAR".

كما قال جوارديولا " كريستيانو رونالدو هو رياضي استثنائي" 👌



(📽: IG/cristiano) pic.twitter.com/iStUSTDdtV — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

وقارن بين الوضع في كوبا أمريكا وبين الكأس الذهبية، بقوله "في كوبا أمريكا يستخدمونها 200 مرة، يوم السبت ألغوا 4 أهداف بسبب VAR، ونحن هنا ليس لدينا VAR"، مُشددًا "لا يبدو من العدل بالنسبة لي اختيار حكمًا من بنما، التي قد نواجهها في الدور المقبل، هناك حكام من نيكاراجوا وهندوراس، تجاهلهم عن عمد، ما يمكنني قوله أن التحيكم كان سيئًا".

وفي ختام حديثه، أكد انصياعه للقوانين، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بداعي الاحتجاج على إحدى قرارات الحكم، وفي هذا الصدد قال "حصلت على البطاقة الصفراء غير المستحقة لأنني حاول الاستفسار عن لمسة يد في منطقة جزاء كوستاريكا قبل هدفنا".