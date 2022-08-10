بسبب تقاليد مونديالية .. تقديم موعد انطلاق كأس العالم

كأس العالم ينطلق مبكرًا

تبقى على موعد افتتاح كأس العالم 2022 بقطر ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أشهر، لكن من المنتظر أن يحدث تغيير في موعد افتتاح المونديال خلال الأيام القليلة القادمة.

وفقًا لتقرير صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس بجدية تقديم موعد افتتاح كأس العالم المقرر حاليًا يوم الاثنين 21 نوفمبر، ليصبح يوم الأحد 20 نوفمبر، مما يعنى بداية المونديال مبكرًا 24 ساعة.

ويفتتح كأس العالم بمباراة قطر صاحبة الأرض ضد الإكوادور، لكن قبل اللقاء الأفتتاحي سيلعب مباراتي السنغال ضد بولندا، وإنجلترا مع إيران.

لماذا ستتم إعادة جدولة مباراة قطر والإكوادور؟

يعود سبب هذا التغيير إلى التقليد المعمول به منذ كأس العالم 2006 بلعب مباراتين قبل الافتتاح، الذي يلعبه البلد صاحبة الضيافة.

ومن المقرر أن تلعب قبل مباراة قطر والإكوادور مباراة هولندا والسنغال ووكذلك مباراة إنجلترا وإيران.

الاقتراح هو أن مباراة قطر والإكوادور ستقام الآن في 20 نوفمبر، على أن تقام مباراة هولندا والسنغال في 21 نوفمبر.

من يوافق على تغييرات جدول كأس العالم؟

وفقًا لتقرير "أوليه" من أجل الموافقة على هذا التغيير يجب التصويت لصالحه من قبل مكتب مجلس الفيفا، الذي يتألف من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الستة اليويفا و واتحاد أمريكا الجنوبية و الكونكاكاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا.