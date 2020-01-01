بسبب بيولي وإبراهيموفيتش .. سوسو يجتمع بمالديني وبوبان ويطلب الرحيل

الإسباني سوسو يريد الرحيل عن ميلان بعدما تقلص دوره بحضور ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد وزلاتان إبراهيموفيتش هذا الشهر.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الإسباني سوسو قد طلب الاجتماع بإدارة نادي ميلان مؤخرًا من أجل توضيح رغبته في الرحيل عن النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن الاجتماع قد تم بالفعل بين اللاعب والإدارة متمثلة في الثنائي بوبان ومالديني.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع لم يسر بالشكل المثالي حيث أبدى اللاعب غضبًا واضحًا من تراجع دوره في الفريق وأكد في نهايته أن الرحيل هو الحل بعدما استمر لثلاث ساعات.

ويعاني اللاعب كثيرًا منذ وصول ستيفانو بيولي في طريقة 4-4-2 وزادت المعاناة بعد انضمام زلاتان إبراهيموفيتش للفريق هذا الشهر.

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وبحسب ما قالت الصحيفة فإدارة ميلان لا ترفض فكرة رحيل سوسو لكنها لا تملك عرضًا قويًا بما فيه الكفاية للتفريط في خدماته خلال سوق الانتقالات الجاري.

وأشارت تقارير صحفية سابقة أن نادي روما يعد من المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، وكذلك أيضًا فالنسيا وإشبيلية من إسبانيا.

جدير بالذكر أن سوسو كان قد غاب عن مواجهتي كالياري وأودينيزي وشارك لنصف ساعة فقط في لقاء دور الـ 16 من كأس إيطاليا في مواجهة سبال.