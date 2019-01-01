بسبب بوطيب - الزمالك يحيل مديره التنفيذي للتحقيق

المغربي خالد بوطيب هو أولى صفقات الزمالك الشتوية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن من قبل مسؤولي القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة محمد سويلم؛ المدير التنفيذي للنادي، للتحقيق بسبب صفقة المغربي خالد بوطيب؛ مهاجم ملطية سبور التركي.

كان المدير الرياضي للنادي التركي قد أعلن اليوم الأربعاء، انتقال المغربي رسميًا إلى صفوف الفارس الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف. (طالع التفاصيل)

الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أوضح أن قرار إيقاف المدير التنفيذي وإحالته للتحقيق، جاء إثر ما قام به أمس الثلاثاء بنشر صورة اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وستكلف أحمد جلال إبراهيم؛ نائب رئيس النادي، بالتحقيق معه، لتسريب صفقات الفريق.

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من جانبه، برأ محمد سويلم نفسه، مؤكدًا أن الصفحة التي نشرت صورة بوطيب مزورة ولا تمثله على الإطلاق، موضحًا أنه ليس من حقه الحديث عن صفقات الزمالك، خاصة أن إدارة الكرة منفصلة عن الإدارة التنفيذية.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم إلى الفريق التركي في صيف عام 2017 قادمًا من ستراسبرج في صفقة انتقال حر، ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2019-2020.

وشارك المغربي في 51 مباراة بقميص ملطية سبور، سجل خلالهم 17 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.

وخاض بوطيب كذلك منافسات كأس العالم روسيا 2018 مع أسود الأطلس أمام البرتغال وإسبانيا، ونجح في تسجيل هدف في التعادل أمام إسبانيا بنتيجة 2-2.