بسبب بنزيما .. ديشان يسخر من صحفي ويغادر المؤتمر ضاحكًا

السؤال حول بنزيما يلاحقه في كل مكان

شهد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان موجة ضحك كان هو بطلها قبل أن يغادر المؤتمر ضاحكًا بعد قيام أحد الصحفيين بسؤاله حول عدم استدعاء نجم ريال مدريد كريم بنزيما.

وكان المنتخب الفرنسي قد تجاوز البداية المخيبة بالتعادل الإيجابي أمام أوكرانيا حين فاز على منتخب كازاخستان بهدفين مقابل لا شيء مساء اليوم في مواجهة لعبها خارج قواعده.

وعقب المباراة وأثناء المؤتمر الصحفي، توجه أحد صحفيي كازاخستان بالسؤال للمدير الفني للديوك ديدييه ديشان، وكعادة ما يتعرض له الرجل مؤخرًا، كان السؤال حول كريم بنزيما.

وبمجرد قيام الصحفي بالحديث عن مهاجم ريال مدريد وسبب عدم استدعائه لتمثيل المنتخب الفرنسي على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الملكي حاليًا، انفجر ديشان ضاحكًا.

وجاء رد ديشان كالتالي: "غير معقول حتى هنا نفس السؤال! لابد أن هناك مراسل أو صحفي فرنسي همس في أذنيك و وأعطاك هذا السؤال لكي تسأله لي اليوم بعد المباراة".

كان ذلك في ختام المؤتمر الذي حضره المدرب الفائز بكأس العالم، قبل أن يدخل في موجة ضحك أثناء وبعد الإجابة على الصحفي، قبل أن يغادر بعدها ضاحكًا حول ما حدث.

وقبل ذلك، تحدث ديشان عن أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده، مؤكدًا أن المباراة كانت من الممكن أن تشهد أهدافًا أكثر ولكن ما منع ذلك كان عدم استغلال الفرص التي أتيحت في شوط المباراة الأول.

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الجدير بالذكر أن كريم بنزيما مستبعد بشكل نهائي من منتخب فرنسا منذ واقعة الابتزاز لزميله ماتيو فالبوينا، الأمر الذي يرى نجم ريال مدريد أنه ملفق، بينما وقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى جانب نجم مارسيليا السابق.