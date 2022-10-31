بسبب ألميريا .. تعديل في برنامج النصر خلال توقف الدوري

النصر سيواجه الفريق الإسباني في الرياض خلال ديسمبر القادم

أجبرت مواجهة ألميريا الودية الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر على إجراء تعديل في برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري السعودي، وتحديدًا موعد عودته من معسكره في أبو ظبي.

دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب استعداد ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، ومن المتوقع استئنافه في منتصف ديسمبر القادم.

النصر استغل فترة التوقف في إقامة معسكر تدريبي في أبو ظبي خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 9 ديسمبر القادم، وقد طلب جارسيا من الإدارة النصراوية تسليمه خلال اليومين القادمين مواعيد المباريات الودية الأربعة المقرر أن يخوضها الفريق هناك.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الفرنسي قرر تعديل موعد العودة إلى الرياض من العاصمة الإماراتية وتقديمه لمدة 24 ساعة بسبب مواجهة ألميريا التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

النصر سيواجه بطل دوري الدرجة الثانية الإسباني على ملعبه مرسول بارك في الرياض يوم 9 ديسمبر القادم.

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