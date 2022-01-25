يعتقد أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول أنه سيكون منافسة شيقة في صفوف الفريق على تسديد ركلات الترجيح.

النجم المصري محمد صلاح يعتبر المسدد الأول لركلات الترجيح مع "الريدز" منذ فترة طويلة.

ومنذ غيابه بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، تولى البرازيلي فابينيو المهمة ولم يهدر أي ركلة.

ماذا قال تشامبرلين؟

خلال تصريحات أبرزها موقع النادي، تحدث الإنجليزي وقال: "فابينيو يتمرن كثيرًا على تسديد ركلات الجزاء وهو يسددها بشكل جيد".

وأضاف: "أعتقد أن ميلنر كان يستعد لدخول الملعب وربما تمنى أن يدخل ليسدد ركلة الجزاء".

وتابع: "فابينيو سددها بشكل رائع، كما فعلها بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أنه أصبح مسدد ركلات الجزاء الأول في فريقنا الآن".

وأكمل: "سيكون من المثير للاهتمام حين يعود صلاح للفريق معرفة من سيسدد ركلات الجزاء".

ما هي أرقام صلاح وفابينيو في تسديد ركلات الترجيح؟

منذ صوله إلى أنفليد في صيف 2017، نجح صلا في 17 مناسبة متتالية بتسديد ركلات الترجيح، ولم يهدر سوى في منافستين في آخر أربع مباريات له ضد ميلان في دوري الأبطال وليستر في الدوري.

بينما البرازيلي استطاع مؤخرًا أن يسجل ركلة جزاء في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على شروزبري تاون قبل أسبوعين وآخرى في كريستال بالاس يوم الأحد وحقق الفوز 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.