بسبب "النازية".. أتلتيكو مدريد مطلوب للتحقيق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق مع أتلتيكو مدريد على خلفية بعض التصرفات الممنوعة من مشجعيه في مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي على ملعب الأخير.

والتقى الفريقان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 أبريل، على أن يلتقيا في مباراة العودة يوم الثالث عشر من أبريل الجاري.

جراح الماضي

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي 1-0 بهدف سجله كيفين دي بروينه في مباراة استمات فيها رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الدفاع قبل أن يتلقوا الهدف في منتصف الشوط الثاني.

أما بالنسبة لجماهير الفريق، فقد بدر منها سلوكيات ممنوعة في الملاعب الأوروبية إذ أدوا التحية النازية في ملعب الاتحاد، في إشارة إلى الخلاف الإنجليزي الألماني القديم في الحرب العالمية الثانية.

وتنص لوائح "فيفا" و"يويفا" على أن أي استخدام لرموز أو كلمات أو تعبيرات أو حركات نازية يقتضي عقوبة على النادي والمشجعين القائمين بها.

إجراءات تأديبية

إجراءات تأديبية ينتظر أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيال سلوك مشجعي أتلتيكو مدريد، لضمان عدم حدوث ذلك في المباريات اللاحقة.

وسيتعين على رجال سيميوني الفوز على ملعب واندا متروبوليتانو بأي نتيجة لمعادلة الفارق أولًا مع رجال بيب جوارديولا، ومن ثم تعزيز الفارق للوصول إلى نصف نهائي اللقب الأوروبي الأبرز على صعيد الأندية.

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