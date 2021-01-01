بسبب الكلاسيكو .. كومان يرفض المخاطرة بنجم الفريق أمام بلد الوليد

اللاعب يشعر بتحسن مستمر

قرر رونالد كومان مدرب برشلونة، عدم المجازفة بالمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، قبل خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأسبوع القادم.

بيكيه تعرض لإصابة قوية في الركبة، خلال مواجهة برشلونة مع إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مارس الماضي.

اللاعب عاد مرة أخرى للتدريبات الجماعية قبل مواجهة بلد الوليد يوم الإثنين المقبل، ولكن كومان لن يدفع به في هذه المباراة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو" أن الفريق بأكمله قام بعمل فحوصات كورونا بعد عودة 11 لاعبًا دوليًا وجاءت جميع العينات سلبية.

التركيز كان على بيكيه بالتحديد والحالة البدنية له، بعد الانتكاسة التي تعرض لها في ركبته اليمنى، حيث يشعر بتحسن كبير بشكل يومي.

ومن المقرر تجهيز اللاعب ليصبح لائقًا لمواجهة ريال مدريد يوم 10 إبريل القادم، باعتبارها أكثر تأثيرًا على سباق الفوز بالدوري الإسباني.

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الليجا بـ62 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الأول بـ66 نقطة.