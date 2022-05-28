مشكلة في التنظيم تأخر انطلاق المباراة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأخير بداية انطلاق مواجهة ليفربول وريال مدريد لمدة 15 دقيقة عن موعدها الأصلي، قبل أن تمد الفترة إلى 30 دقيقة.

ويواجه الفريق الملكي نظيره الريدز في اللقاء الذي سيقام على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

وبحسب قناة "بي إن سبورتس" فإن التأخير يأتي بسبب مشكلة في إدخال الجماهير إلى أرض الملعب، وأشارت إلى وجود أعمال شغب من قبل جماهير ليفربول.

وبحسب الصحفي "سام والاس" فإن التأخر يأتي بسبب فوضى قد حدثت خارج الملعب، عند البوابة "U".

¡Vaya follón! Mucha tensión y colapso en algunos accesos al estadio. El inicio de la #UCLfinal se ha retrasado

📹 @MarioCortegana pic.twitter.com/m59y3opToF — MARCA (@marca) May 28, 2022

ولذلك قرر المسؤولون تأخير موعد المباراة لمدة 15 دقيقة، لتسهيل عملية دخول الجماهير التي لم تستطع دخول المباراة في الموعد الأصلي، ثم مد الفترة إلى 30 دقيقة.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml — Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن الشرطة الفرنسية تنقل الجماهير إلى ممرات ضيقة مما أدى إلى وجود فوضى في عملية دخول الجماهير.

جدير بالذكر أن المواجهة ستكون الثالثة بين الريدز والملكي في نهائي الأبطال، حيث سبق وأن فاز الفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني في عام 1981، قبل أن يرد له نادي العاصمة الصفعة في عام 2018.