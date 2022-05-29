بسبب الفوز بدوري الأبطال .. ريال مدريد مدين لتشيلسي بـ 17 مليون يورو

النادي الملكي عليه أن يدفع 17 مليون يورو لريال مدريد من بسبب الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ربما يكون تشيلسي قد غادر دوري أبطال أوروبا مبكرًا أمام ريال مدريد، لكن مكاسب النادي اللندني من البطولة لم تتوقف بعد الخروج.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد أصبح مدينًا لنظيره تشيلسي بحوالي 17 مليون يورو بعد فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول مساء السبت بهدف نظيف.

النادي الملكي عندما اشترى إيدين هازارد من تشيلسي اشترط عليه الفريق اللندني وضع شرط يمنحهم 17 مليون يورو حال فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في وجود البلجيكي.

المثير للسخرية هنا هو أن هازارد لم يكن مؤثرًا على الإطلاق في مشوار ريال مدريد من أجل حسم اللقب الـ 14 في تاريخه.

الأصعب أن هازارد لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط، وكانت مجموع مشاركاته في البطولة 83 دقيقة ولم يلعب سوى مباراة بشكل أساسي.

وكان نجم تشيلسي السابق قد انتقل لصفوف ريال مدريد في يوليو 2019 مقابل حوالي 115 مليون يورو، بينما كان يتبقى في عقده موسم واحد فقط.

جدير بالذكر أن عقد هازارد الحالي في ريال مدريد لا ينتهي قبل نهاية 2024، لكن في المقابل لم يقدم البلجيكي أوراق اعتماده لجماهير الملكي حتى الآن.