بسبب الشغب الجماهيري - إلغاء لقاء الإسماعيلي والإفريقي التونسي

الحكم الكاميروني قرر عدم استكمال المباراة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الحكم الكاميروني، نيانت أليوم، إلغاء مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراة قد وصلت إلى الدقيقة 83 من زمن المباراة، والنتيجة تشير إلى تقدم الإفريقي بهدفين مقابل هدف، حتى قامت الجماهير بإلقاء الحجارة على الحكم المساعد.

وبعد إيقاف المباراة أكثر من 15 دقيقة، قرر الحكم الكاميروني نيانت أليوم، إلغاء المباراة، بسبب عدم حماية الحكم المساعد من جماهير الإسماعيلي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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شيلونجو تمكن من تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 8 من زمن المباراة، عن طريق عرضية من الجهة اليسرى، وضعها شيلونجو في المرمى.

حصل فريق الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة 39 من زمن المباراة، بعدما لمست الكرة يد لاعب الوسط محمود عبد العاطي دونجا.

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وتمكن غازي العيادي من تسجيل هدف التعادل للنادي الإفريقي بالدقيقة 40، بعدما نجح في تسديد ركلة الجزاء على يمين محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

ركلة جزاء أخرى حصل عليها الإفريقي التونسي بالدقيقة 44، بعد عرقلة ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلي، للاعب التونسي ياسين الشماخي.

غازي العيادي نجح مرة أخرى في تسجيل ركلة الجزاء الثانية، ليتقدم للإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد.