بسبب السوبر .. إنتر يقضي فترة كأس العالم في السعودية

إنتر سيُواجه ميلان في السوبر الإيطالي على الأراضي السعودية

تتوقف الدوريات المحلية في مختلف دول العالم خلال إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وتُفكر الأندية حاليًا في كيفية استغلال تلك الفترة لإقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات ودية استعدادًا لمرحلة "ما بعد المونديال".

إنتر الإيطالي الذي يعيش أيامًا سعيدة بعد تعادله مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا واقترابه من التأهل لدور الـ16 يدرس حاليًا فكرة قضاء فترة التوقف خلال المونديال في السعودية، خاصة مع حقيقة أنه سيُواجه ميلان في كأس السوبر الإيطالي يوم 18 يناير القادم في الرياض.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أوضحت أن الأمر مازال مجرد فكرة تُدرس في أروقة النادي، مشيرة إلى أن الحديث يدور حول قضاء ما يقرب من 10 أيام في السعودية مع خوض مباراتين وديتين هناك.

وأضافت أن النادي لم يستلم أي عروض جادة بعد لكن هناك محادثات مع عدة شركات تعمل في مجال تنظيم المعسكرات الرياضية، مشيرة إلى أن الجانب المالي في العرض سيكون فاصلًا في موقف النادي منه.

إنتر يستعد حاليًا لمواجهة ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي مساء غدٍ الأحد، ومن المقرر أن يتوقف السيري آ بدءًا من 13 نوفمبر القادم حتى 4 يناير 2023.

الدوري السعودي من جانبه سيتوقف مبكرًا، حيث تُلعب مساء غدٍ الأحد آخر مباريات البطولة قبل توقفها لمدة شهرين تقريبًا، حيث من المقرر أن يُستأنف النشاط يوم 15 ديسمبر القادم.