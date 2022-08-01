بسبب التجسس التكتيكي .. سيدات إنجلترا تنتصرن على ألمانيا

لقطة بارزة في مباراة إنجلترا وألمانيا خلال نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات

قامت إيلا تون وأليسيا روسو لاعبتي المنتخب الإنجليزي بمحاولة إلقاء نظرة على الملاحظات التكتيكية الخاصة بمنتخب ألمانيا خلال نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات 2022 أمس الأحد في ملعب ويمبلي.

وانتهت المباراة لصالح منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف بفضل كلو كيلي التى سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 111 بالشوط الإضافي الأول.

إنجلترا فازت باللقب للمرة الأولى في محاولتها الثالثة بعد أن اقتربت مرتين من الفوز باللقب في عام 1984 وفي عام 2009، حيث لعبت كل من تون و روسو أدوارًا رئيسية في تفوق اللبؤات الثلاث على الماكينات الألمانية.

شاهد روسو وتون يتجسسان على التعليمات التكتيكية لألمانيا

كان لدى الألمانية لينا لاتوين بعض التعليمات المكتوبة على قطعة من الورق من المدربة مارتينا فوس ليتم نقلها إلى المدافعين الآخرين.

سلمت الورقة أولاً إلى كاثرين هندريش، وبينما كانت المدافعة تسير بها، حاولت تون أن تختلس النظر وحتى قامت بمحاولة عرضية للحصول على الورقة.

قامت هندريش في النهاية بنقلها إلى زميلتها سارا دورسون خاجه ثم وقفت الإنجليزية روسو خلفها في محاولة لقراءة الورقة، ويبدو أنها ألقت نظرة جيدة على الملاحظة قبل استئناف اللعب.