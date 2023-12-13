بسبب الإصابات.. نيوكاسل يعوّل على "كارثة دوري الأبطال" لإنقاذ موسمه الأوروبي!

الماجبايز أمام تحدٍ مصيري..

تعرض حارس نيوكاسل الأساسي هذا الموسم نيك بوب إلى إصابة على مستوى الكتف أجبر على إجراء جراحة بسببها ستؤدي إلى غيابه عن الموسم الجاري بأكمله.

احتل مكانه الحارس البديل مارتن دوبرافكا الذي لم يظهر بشكل جيد للغاية، حالته البدنية لا تبدو بأفضل شكل ممكن، وقبل الميركاتو الشتوي يبحث فريق إيدي هاو عن بديل.

الصحفي كريج هوب من صحيفة "ديلي ميل" أومأ إلى اسم اشتهر بلقطات غير مبشرة لجمهور الماجبايز، وهو لوريس كاريوس الحارس الأسبق لليفربول، والحالي لنيوكاسل نفسه.

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هوب كتب عبر "إكس": "عانى مارتن دوبرافكا من الإعياء وسيقوم نيوكاسل بفحص حالته البدنية اليوم.. لوريس كاريوس ينتظر!".

الإشارة هنا للمباراة شديدة الأهمية التي ستجمع نيوكاسل بميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا، والتي بناء عليها سيتحدد مصير الماجبايز في دوري أبطال أوروبا داخل مجموعة معقدة.. كاريوس يعود للضوء مجددًا.

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لا ينسى جمهور نيوكاسل اللقطات التي اشتهر بها كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2018، حين هزم ليفربول من الملكي بنتيجة 3-1، حين تسبب كاريوس في هدفين مباشرين لريال مدريد أديا إلى تدهور مسيرته بعد أن كان صاعدًا بسرعة الصاروخ مع "الريدز".