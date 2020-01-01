بسبب الاعتراض - الأهلي يوقع غرامة مغلظة على وليد أزارو

وليد أزارو أصبح على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي.

قرر النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية مغلظة، على المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة طنطا الأخيرة.

الأهلي حقق الفوز على طنطا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الغرامة جاءت بسبب اعتراضه على المشاركة في مباراة الفريق الأحمر أمام طنطا.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم الخميس، غياب وليد أزارو، دون حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر.

رسميًا - الأهلي يتعاقد مع السنغالي بادجي

جاء ذلك في ظل اقتراب رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي، بعد ضم السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب وليد أزارو مع الأهلي هذا الموسم 11 مباراة، استطاع خلالهم أن يسجل 4 أهداف، وصنع هدف واحد فقط.

أزارو اقترب من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد المفاضلة بينه وبين الأنجولي جيرالدو، وجاء قرار فايلر بالاستغناء عن المهاجم المغربي.