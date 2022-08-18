بسبب الإدارة وتين هاج.. رونالدو قد يرحل لبوروسيا دورتموند!

رونالدو ليس سعيدًا بسبب أساليب المدرب تين هاج

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الحالي.

حيث يحاول النجم البرتغالي بكل الطرق الخروج من كتيبة المدرب إريك تين هاج هذا الصيف، لكن معظم الأندية الأوروبية الكبيرة قد استبعدت ضمه.

وبحسب ما أوردته شبكة "Cbs Sports" فإن صاروخ ماديرا بات منفتحًا للذهاب إلى ألمانيا من خلال بوابة الفريق الأسود والأصفر.

وأوضح تقرير الشبكة أن رونالدو منفتح على الانتقال لدورتموند، ليس للمشاركة في دوري الأبطال فقط، بل لكي يمتلك الفرصة للمنافسة على الدوري الألماني وبذلك قد يصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر مقربة من رونالدو تقول إن دورتموند يُنظر إليه الآن على أنه "الخيار الأخير" للدون مع وكيله مينديش.

كما أضاف أن دورتموند يجري محادثات داخلية حول ما إذا كان سيقدم عرضًا متأخرًا لمانشستر يونايتد مع تشجيع مينديش لهم على القيام بذلك.

ويتم النظر الآن في صيغة الشراء، حيث ربما تكون نهائية وربما على سبيل الإعارة، حيث يود دورتموند أن يضيف مهاجمًا آخر بعد أن تم تشخيص سيباستيان هالير بورم في الخصية وغيابه عدة أشهر.

كما أردف التقرير أن رونالدو مستعد لتخفيض راتبه بنسبة 30٪ على الأقل للمساعدة في خروجه من مانشستر يونايتد وقد يفكر في تخفيض أكبر لدورتموند، كما أنه سيقبل عقدًا متعدد السنوات مع انخفاض الراتب في السنة الثانية.

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حيث تقول المصادر الخاصة بالشبكة إن رونالدو يشعر بخيبة أمل بسبب سوق انتقالات يونايتد، ولم يتكيف بعد مع تكتيكات تين هاج أو أسلوب الإدارة.

كما يشعر رونالدو أيضًا أن اللاعبين يُعاقبون بسبب بدايتهم السيئة للموسم باستخدام تكتيكات قاسية تشبه "أساليب المدرسين"، حيث يرى أنه "مثل الرد على الأطفال المشاغبين الذين أساءوا التصرف".