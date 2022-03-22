بسبب أصوله .. قرية إيطالية تمنح ميسي الجنسية الفخرية

قررت قرية سان سيفيرينو ماركي، استغلال الروابط الإيطالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمنحه الجنسية الفخرية لها.

ويعتبر ميسي أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الأرجنتينية، ولكن ما لا يعرفه البعض أن صاحب الـ34 سنة لديه أصول إيطالية.

ويأتي ذلك بسبب هجرة الجد الأكبر له، أنجيلو ميسي، إلى مقاطعة ماشيراتا في عام 1883.

ووفقًا لشبكة "أنسا" الإيطالية، فإن قرية ماركي التي تقع في ماشيراتا ويبلغ تعداد سكانها 12 ألف نسمة قررت استغلال هذه الأصول.

متى ما يبتعد ميسي عن باريس تعود ابتسامته؟ 😁



ليو في معسكر الأرجنتين لمباريات مارس الدولية 🇦🇷 pic.twitter.com/SCTbPiPWvy — GOAL Arabia (@GoalAR) March 22, 2022

ومن جانبه قال عالم الاجتماع فيورنزو سانتيني:"طلب مني والد ليو تتبع أصول زوجته، لكن اللقب كوتشيتيني غير موجود في إيطاليا".

وأضاف:"اعتقدت أن الاسم كان قد تم تسجيله بشكل غير صحيح عند وصوله من الخارج".

يذكر أن ميسي الذي يعيش فترة متواضعة مع باريس سان جيرمان، نجح في تسجيل 80 هدفًا في 158 مباراة طوال مسيرته مع الأرجنتين، ونجح في الفوز ببطولة كوبا أمريكا العام الماضي.

اقرأ أيضًا ..