بسبب استفزاز المنافسين .. لاعبو ريال مدريد غاضبون من فينيسيوس!

أفعال فينيسيوس جونيور على أرض الملعب لا تُرضي نجوم ريال مدريد.

حملت مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الجولة الخامسة منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني الكثير من الإثارة، ليس فقط بسبب أحداثها، لكن أيضًا بسبب حالة الشد والجذب بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبي ريال مايوركا.

ريال مدريد تمكن من الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وكان فينيسيوس جونيور أحد نجومها، بعد أن سجل هدفًا رائعًا.

فينيسيوس جونيور استفز لاعبي ريال مايوركا في أكثر من لقطة خلال المباراة، وحدثت مناوشات عديدة بين الطرفين، وأن طريقة احتفال البرازيلي بهدفه استفزت لاعبي الضيوف.

لكن شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن لاعبي ريال مدريد استنكروا ما قام به فينيسيوس جونيور من استفزاز للاعبي ريال مايوركا.

وحسب التقرير، فإن بعض لاعبي ريال مدريد وبعد حديثهم مع لاعبي ريال مايوركا، طالبوا فينيسيوس بالتوقف عما يفعله خوفًا عليه من إيذاء المنافسين له.

التقرير أكد أن فينيسيوس جونيور استفز المكسيكي خافيير أجيري مدرب ريال مايوركا أثناء خروجه من الملعب، وذلك بعد الاشتباك الذي حدث مع مافيو مدافع ريال مايوركا، والذي خرج منه البرازيلي فائزًا بالنظر إلى الهدف الذي سجله.

لكن يبدو أن ريال مايوركا قرر تهدئة الأجواء صباح الثلاثاء، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يُظهر فينيسيوس ومافيو وهما يتصافحان كدليل على السلام، مع تعليق: "كرة القدم قتال ومصافحة".