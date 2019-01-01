بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي - الشرطة تطلب عينة الحمض النووي لكريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو متهم بالاعتداء الجنسي. ما هي آخر المستجدات؟

طلبت شرطة التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على الحمض النووي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وذلك في إطار التحقيق في اتهامه بالاعتداء الجنسي.

رونالدو متهم بالاعتداء على الأمريكية كاقرين مايورجا في مدينة لاس فيجاس عام 2009 وهو ما نفاه صاروخ ماديرا.

وكانت صحيفة "دي شبيجل" الألمانية نشرت تسريبات تفيد بأن كريستيانو دفع مبلغ 375 ألف دولار في 2010 لمايورجا حتى لا تقاضيه، ولكنها طلبت مقاضاة اللعب وتم إعادة فتح التحقيقات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" مساء أمس، الخميس، أنّ الشرطة في لاس فيجاس طلب الحصول على الحمض النووي لرونالدو وذلك لأجل تسهيل التحقيقات، وتم إرسال الطلب عن طريق المحكمة الإيطالية".

وقال محامي صاروخ ماديرا، بيتر كريستينسين: "لنكون واضحين، السيد رونالدو نفى بشكل قاطع هذه الإدعاءات، ولا يوجد أي تفسير لفتح التحقيق في قضية مر عليها 9 أعوام".

لكن أين هم الآن؟ 🤷‍♂️

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وأكد المحامي أن طلب الحصول على الحمض النووي لهداف ريال مدريد التاريخي أمر طبيعي في ظل استمرار التحقيقات.

كريستيانو، 33 عامًا، سجل 14 هدفًا في 15 مباراة بالدوري الإيطالي بجانب هدفه في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس.