بسبب إصابته ضد مصر .. سيبايوس يثير أزمة بين ريال مدريد والاتحاد الإسباني

اللاعب قد يغيب لمدة شهرين

حالة من الغضب تسود نادي ريال مدريد، بسبب إصابة لاعبه داني سيبايوس، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو.

ريال يعاني من بعض الإصابات والانتكاسات خلال هذا الصيف، قبل بداية الموسم الكروي الجديد غدًا السبت، مما يصعب الموقف على المدرب كارلو أنشيلوتي.

سيبايوس كان أحد الذين سقطوا خلال هذه الفترة، حيث عاد من دورة الألعاب الأولمبية وهو يعاني من تمزق كامل في الكاحل الأمامي لقدمه.

كيف تعرض سيبايوس للإصابة؟

اللاعب الإسباني تعرض لضربة قوية خلال مباراة إسبانيا مع مصر، وتم استبداله خلال الاستراحة في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

مرت أربعة أيام قبل إجراء الفحوصات النهائية على قدم اللاعب، ليتم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية، لتصبح إمكانية ظهوره مرة أخرى بالمسابقة مستحيلة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن سيبايوس استمر في التواجد باليابان بموافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بل كان يتدرب مع الفريق لبضعة أيام.

ووفقًا لريال مدريد فإن هذا التصرف، جعل تعافي اللاعب يستغرق فترة أطول من الوقت المتوقع بالنسبة لإصابته.

ويعتقد النادي أيضًا أنه إذا عاد سيبايوس بعد مباراة مصر بشكل مباشر، كان من الممكن أن يكون متاحًا بصورة أسرع.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب خلال فترة تصل إلى شهرين، مما يزيد صعوبة الأمر بسبب إصابة الألماني توني كروس، وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل مارتين أوديجارد.

كيف يبدو مصير سيبايوس من البقاء في ريال مدريد؟

اللاعب لعب لموسمين مع آرسنال على سبيل الإعارة، وفشل في إثبات نفسه مع الفريق بالدوري الإنجليزي ليعود مرة أخرى إلى ريال.

سيبايوس ارتبط خلال هذا الصيف بالرحيل عن ريال والانتقال لأحد أندية الدوري الإسباني، بوجود اهتمام أيضًا من ميلان الإيطالي بالحصول على خدماته.

ومع إصابة كروس القوية وكذلك عدم جاهزية سيبايوس في الوقت الحالي، قد يعني ذلك استمرار اللاعب مع الفريق، ليحصل على فرصة جديدة لإحياء مسيرته مع النادي هذا الموسم.