بسام الراوي: كان بإمكاننا تحقيق الثلاث نقاط أمام باراجواي

مدافع قطر يتحدث عن كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بسام الراوي، مدافع منتخب قطر، على أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الثلاث نقاط أمام بارجواي بكوبا أمريكا.

منتخب قطر حول تأخره بهدفين دون رد إلى تعادل إيجابي، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني.

الراوي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الشوط الثاني كان لدينا الرغبة في تسجيل أكثر من هدف، وتحقيق الفوز".

مدافع قطر تابع: "مشاركتنا في بطولة كوبا أمريكا جاءت بهدف الإعداد لكأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر".

وأردف: "علينا التركيز في المباريات المقبلة، ونحن مستعدون لمواجهة كولومبيا في الجولة القادمة".

وشدد بسام الراوي على أن اللاعبين الصغار يتعلمون من الكبار خلال بطولة كوبا أمريكا".

واختتم الراوي تصريحاته قائلًا: "هدفنا كان تسجيل هدف ثالث من أجل تحقيق فوز، وأهدرنا الكثير من الفرص، والمقابل المنافس استغل فرصتين وسجل هدفين".

ويشارك منتخب قطر في مجموعة تضم بارجواي وكولومبيا والأرجنتين، ضمن منافسات البطولة القارية