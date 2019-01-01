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كأس آسيا

بسام الراوي لـ"جول": نستحق الصدارة ونفتقد الجماهير

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بسام الراوي يبدي سعادته بعدم تلقي منتخب بلاده أي هدف خلال دور المجموعات

حوار - ماجد جزر

وجه بسام الراوي، لاعب المنتخب القطري، التهنئة إلى جماهير منتخب بلاده، بعد الفوز على السعودية، والتأهل للدور الثاني بكأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

المنتخب القطري صعد إلى الدور الثاني، متصدرًا للمجموعة الخامسة، بعد الفوز على السعودية بهدفين دون مقابل، في مباراة ختام دور المجموعات.

بسام الراوي قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "مبروك الفوز على كل قطري، وأكيد الكل فرحان بالانتصار في المباراة المهمة اليوم أمام السعودية".

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لاعب قطر تابع: "لم نخطط للحصول على المركز الأول أو الثاني لمواجهة العراق أو اليابان، ولكننا كان هدفنا هو تصدر المجموعة لأننا نستحق هذا".

الراوي أردف: "المدير الفني أعطانا تعليمات بكيفية الدفاع والهجوم، وعدم دخول مرمانا أي هدف وراء تألق المدافعين وجميع اللاعبين داخل الملعب".

واختتم الراوي حديثه مشددًا على أنه وزملائه يفتقدون الجماهير خلال كأس آسيا، ولكن سيعملون على سعادتهم.

ويواجه منتخب قطر نظيره العراق، في دور الـ16 بكأس آسيا، بعد تصدر المجموعة الخامسة، بينما يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني.

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