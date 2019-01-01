بسام الراوي: جائزة الأفضل هي انطلاقتي

لاعب الدحيل هو ممثل ناديه الوحيد في الحفل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه بسام الراوي؛ لاعب الدحيل القطري، بالشكر إلى إدارة ناديه، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، مؤكدًا أنه سيواصل العمل حتى يتواجد في المكان نفسه بالعام المقبل.

الاتحاد القطري أقام اليوم الثلاثاء، احتفالية للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الكروي المنقضي 2018-2019. ( طالع الفائزين )

وقال الراوي، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "أشكر إدارة الدحيل على ثقتهم في ومنحهم فرصة لي للعب هنا، كنت متوقعًا حصولي على هذه الجائزة، اعتز بها كثيرًا بعد لقب كأس آسيا 2019 مع المنتخب القطري".

وأضاف: "انطلاقتي ستكون من هذه الجائزة، أتمنى الاستمرار على هذا الأداء والتواجد في نفس المكان بالموسم المقبل".

يذكر أن لاعب الدحيل حصل على الجائزة بعد منافسة مع الثنائي عبد الرحمن فهمي؛ لاعب الأهلي، ويوسف حسن؛ لاعب الغرافة.