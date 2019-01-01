كين يقترب من رقم روبي فاولر التهديفي في البوكسينج داي

النجم الإنجليزي يواصل التسجيل بالتخصص في شهر ديسمبر

واصل النجم الإنجليزي هاري كين، سجله المميز مع توتنهام خلال فترة أعياد الميلاد، بعد قيادة توتنهام للفوز على برايتون 2/1 بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

برايتون نجح في افتتاح التسجيل عن طريق آدم ويبستر في الدقيقة 37، قبل إحراز كين هدف التعادل بالدقيقة 53 وديلي ألي الثاني بالدقيقة 72.

الهدف رفع رصيد كين إلى الرقم 26 خلال شهر ديسمبر، بفارق 10 أهداف كاملة عن أي شهر آخر على مدار السنة لمهاجم سبيرز.

وارتفع سجله التهديفي أيضاً إلى مائة هدف في 172 مباراة خاضها الفريق على أرضه بجميع البطولات بكل الفرق التي مثلها، سواء توتنهام أو ميلوول او ليتون أورينت وليستر سيتي.

وأما بالنسبة لفترة البوكسينج داي، فكين أحرز الهدف الثامن له في 5 مباريات لعبها، بفارق هدف واحد فقط عن روبي فاولر أسطورة ليفربول.

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وعلى جانب آخر يشترك ديلي ألي بهدفه في 7 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها مع المدرب الجديد جوزيه مورينيو، في إشارة قوية على عودته لمستواه مع البرتغالي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول في المركز الأول بـ49 نقطة.